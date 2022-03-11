Джо Байден: Путин проиграет
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Президент США выступил с речью, после того как США, ЕС и страны "Большой семерки" ввели новые санкции против России.

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"Америка едина. Мир един. Мы вместе — с народом Украины. Мы не позволим автократам с имперскими амбициями диктовать свою волю всему миру", — сказал Байден.

"Я хочу, чтобы все поняли: мы сделаем все возможное, чтобы Украина обладала оружием для защиты от российского вторжения. Мы пошлем украинцам деньги, еду и помощь. И мы примем украинских беженцев".

"Мы не будем воевать с Россией на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это Третья мировая война, и мы обязаны предотвратить ее. Но мы уже знаем, что война Путина против Украины никогда не закончится победой", — сказал Байден, предупредив, что нападение России на страну НАТО — совсем другое дело.

Мы защитим каждый сантиметр натовской территории всей мощью единой и неделимой НАТО".

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BBC News Русская служба:

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