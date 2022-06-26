Джонсон и Макрон видят "возможность переломить ситуацию" в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита "Большой семерки" в немецком Эльмау заявили, что видят "возможность переломить ситуацию" в Украине.

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Как сообщил пресс-секретарь Даунинг-стрит, лидеры двух стран, участвующие в саммите G7 в Германии, "согласились, что сейчас наступил решающий момент для хода конфликта и существует возможность переломить ситуацию на войне".

Лидеры Великобритании и Франции "подчеркнули необходимость поддерживать Украину для укрепления ее позиции как в войне, так и в будущих переговорах", сообщил пресс-секретарь британского премьера.

Однако Джонсон предупредил Макрона, что "любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут только к длительному периоду нестабильности". По мнению британского премьера, это также даст президенту России Владимиру Путину "лицензию на манипуляцию как независимыми государствами, так и международными рынками".

Евросоюз сохраняет "непоколебимое единство" в поддержке Украины на фоне российского вторжения, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Выступая на открытии саммита G7 в баварском замке Эльмау, он сказал, что ЕС оказывает финансовую, гуманитарную и политическую помощь Киеву, но "Украине нужно больше, и мы готовы предоставлять больше".

По словам Мишеля, участники ежегодного саммита G7 обсудят, среди прочего, предложенное США установление предельных цен на российскую нефть. Однако, прежде чем такой шаг будет принят, "мы хотим убедиться, что у нас есть четкое понимание, какими будут прямые последствия", отметил он.

Лидеры стран "большой семерки" обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне замедления роста ВВП и резкого скачка инфляции, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после рабочего заседания в рамках саммита "семерки", посвященного вопросам мировой экономики.

"Все члены G7 испытывают озабоченность по поводу кризисов, с которыми нам приходится сталкиваться в настоящее время", - сказал он, отметив снижение темпов экономического роста в некоторых странах, ускорение инфляции, дефицит сырьевых материалов и перебои в цепочках поставок. По словам Шольца, "все это не малые проблемы. И поэтому мы также вместе должны нести ответственность".

Президент США Джо Байден назвал варварством ракетные удары российских войск по Киеву. "Это еще одно проявление их варварства", - сказал он журналистам на саммите "большой семерки" в Баварии, комментируя обстрел вооруженными силами РФ жилого дома в украинской столице утром 26 июня.