Джонсон объявил о введении третьего по счету локдауна в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении в стране нового национального локдауна из-за усиления распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в обращении к нации, передает "Би-би-си".

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"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", — сказал Джонсон.

Ограничения вступят в силу со вторника, 5 января.

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться в Великобритании напряженной, Уже шестые сутки подряд в королевстве регистрируются более 50 тыс. случаев инфицирования в день. По данным на 4 января, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 2 654 779 случаев инфицирования. От Covid-19 умерли 75 024 пациента.