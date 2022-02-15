Джонсон пообещал «оголить российские владения» в Британии

В случае агрессии Москвы против Киева Лондон примет меры в отношении российских владельцев недвижимости и бизнеса в королевстве и помешает российским компаниям привлекать капитал на британских финансовых рынках, пообещал Джонсон.

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В случае вторжения России на Украину Великобритания может запретить российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Лондона, а также принять меры против российских собственников, которые владеют недвижимостью в Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон, передает Reuters.

По словам Джонсона, британские санкции будут направлены против конкретных российских банков и компаний. Власти намерены предпринять шаги, чтобы установить личности россиян, владеющих собственностью в стране: "оголить российские владения, недвижимость или компании" — в Лондоне или каком-либо другом городе.

В конце января Великобритания подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые "значимы для Кремля". Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что они станут самыми жестокими ограничениями против России.

Как отмечала министр, у Лондона будут полномочия на ввод ограничений в отношении тех, кто "разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля". Глава МИДа пообещала, что лиц и предприятия, которые "служат опорой российского государства", "не получится спрятать".

По словам Джонсона, от России поступают "противоречивые сигналы": с одной стороны, Лондон видит, что Москва открыта к диалогу. Кроме того, 15 февраля российское Минобороны объявило о начале возвращения в места дислокации подразделений Западного и Южного военных округов после учений.

В то же время, заявил премьер, поступающие разведывательные данные "все еще не обнадеживают", передает Telegraph. Как утверждает Джонсон, российские военные разворачивают полевые госпитали на территории Белоруссии, "что можно истолковать лишь как подготовку к вторжению". По его словам, несмотря на заявления России об отводе войск, возле границы с Украиной размещены "130 тыс. военнослужащих или более".

Россия настаивает, что не собирается нападать на Украину, а перемещение войск по ее территории — это внутреннее дело страны. В Кремле назвали угрозы санкций против российского бизнеса в Великобритании поводом для беспокойства международных финансовых и бизнес-структур и пообещали, что Москва ответит контрмерами.