Джонсон приехал с неожиданным визитом в Киев. Он проводит переговоры с Зеленским
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом, о котором не сообщалось заранее. Сейчас он проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Фотографию встречи двух лидеров в своем "Твиттере" опубликовало посольство Украины в Великобритании.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибиха написал в своем "Фейсбуке", что визит Джонсона начался с переговоров с Зеленским, которые проходят в формате один на один.

"Великобритания — лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях против российского агрессора", — пишет Сибиха.

В пятницу Джонсон объявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн фунтов в ответ на обстрел вокзала в Краматорке, в результате которого погибло 52 человека, намеревавшихся эвакуироваться из города.

На Даунинг-Стрит говорят, что британский премьер лично встречается с Зеленским, "чтобы показать свою солидарность с народом Украины". Лидеры "обсудят долгосрочную поддержку Украины Британией, а премьер-министр объявит о новом пакете финансовой и военной помощи", — добавили в офисе Джонсона.

Накануне в Киеве также побывала группа руководителей Европейского союза, в составе делегации были председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-миристр Словакии Эдуард Гегер. В числе прочего они посетили город Буча недалеко от украинской столицы, где после отступления российских войск были обнаружены свидетельства массовых расстрелов мирных жителей.

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