Джонсон призвал британцев не ходить в пабы и работать из дома из-за коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал жителей страны избегать необязательных социальных контактов из-за вспышки коронавируса, в частности, не посещать пабы, клубы, театры и другие общественные места без необходимости.

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Джонсон выступил с обращением к нации (они теперь странут ежедневными) и посоветовал британцам также отменить необязательные поездки и по возможности работать из дома.

По словам Джонсона, эти меры помогут снизить нагрузку на Национальную систему здравоохранения. Обращаться туда стоит только в случае крайней необходимости, добавил премьер.

Он заявил, что любой, кто находится в контакте с человеком, у которого наблюдаются симптомы вируса, должен оставаться дома в течение 14 дней. Это в два раза дольше, чем рекомендовалось ранее.

Особенно внимательными, по словам британского премьера, следует быть жителям Лондона, где коронавирус распространяется быстрее, чем в других регионах страны.

"Если у кого-то в доме есть симптомы заболевания, необходимо отказаться от походов на улицу, даже за продуктами. Следует ограничить контакты и договориться с кем-то о помощи. Если вместе с вами проживают близкие, то оставаться дома должны все", - сказал Джонсон.