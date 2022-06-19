Джонсон: Путин не понимает неизбежность поражения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, едва вернувшись из Киева, написал колонку в газету Sunday Times (на бумаге газета печатается по воскресеньям, на сайте колонка появилась во второй половине дня в субботу), озаглавленную "Нам никогда не быть в безопасности, если мы повернемся спиной к доблестной Украине".

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"Представьте на мгновение, что видениям славы Владимира Путина суждено сбыться. Допустим, ему дадут оставить себе все районы Украины, находящиеся сейчас под контролем российских войск. Что если никто палец о палец не ударит, если он аннексирует завоеванную территорию и ее запуганных жителей в состав большой России? Принесет ли это мир? Будет ли мир безопаснее? А вы будете безопаснее? В глубине души мы знаем ответ", - аргументирует свою позицию британский премьер.

Он считает, что одной Украиной Путин не удовлетворится: "Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Великим и приписал России вечное право "возвращать" любую территорию, когда-либо населенную "славянами" - такая доктрина позволит завоевать обширную часть Европы, включая союзников по НАТО".

Понимая все это, Джонсон призывает союзников не расслабляться и готовиться к долгой войне до полной победы Украины.

"Путин может этого не осознавать, но его грандиозный имперский замысел полного отвоевания Украины пошел под откос. Не верьте, будто преимущество России в огневой мощи преведет к стабильному продвижению российских войск. Не дайте себя одурачить ее мучительно медленным продвижением на Донбассе или тактическими колебаниями линии фронта на северодонецком выступе", - пишет Джонсон.

"Путин, вероятно, полагает, что время на стороне России. Он думает, что беспощадная логика превосходства в огневой мощи в конце концов победит, а ветреный Запад окажется неспособным выдержать трудный курс. И может быть и неплохо, если Путин утешает себя таким образом", - пишет британский премьер, призывая союзников сделать четыре вещи:

1. Продолжать предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и обучение, так чтобы она наращивала свой боевой потенциал быстрее агрессора. В пример Джонсон приводит новую британскую программу подготовки украинских военнослужащих. За семь лет до начала войны Британия обучила 22 тысячи украинских военных. Сейчас она собирается обучить 10 тысяч за 120 дней и продолжать в том же темпе.

2. Сохранять жизнеспособность украинского государства. Правительству Владимира Зеленского нужно платить зарплаты, обеспечивать работу школ, распределять помощь и восстанавливать разрушенное - это потребует финансовой помощи из-за рубежа на протяжении многих лет.

3. Развивать наземные маршруты экспорта зерна в условиях блокады портов.

4. Помочь вывезти накопившиеся запасы зерна и доставить их к нуждающимся странам, над которыми нависла угроза голода.

"Ни один из этих шагов не даст немедленных результатов, хотя необходимость восстановить экспорт продовольствия остра как никогда. Все они требуют целенаправленных усилий от Соединенного Королевства и наших союзников, причем продолжаться это будет долгие месяцы и годы. И все они служат одной цели. Мы должны усилить позицию наших украинских друзей, с тем чтобы они могли закончить войну на тех условиях, которые выдвинул президент Зеленский. Именно так нужно определять успех. Украинский народ четко дал понять, что он не позволит навязать себе ничего меньшего", - подводит итог Борис Джонсон.