Джордж Буш-младший осудил вторжение России в Украину. Но перепутал ее с Ираком
Foto: AP/Scanpix

Бывший президент США Джордж Буш-младший выступил с осуждением вторжения России в Украину.

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"Выборы фальсифицируются. Политических оппонентов бросают в тюрьму или запрещают им участвовать в выборах", — сказал Буш о ситуации в России.

Далее он объяснил, почему, по его мнению, это привело к началу войны России против Киева, но случайно вместо слова "Украина" сказал "Ирак". Звучало это так: "В результате в России отсутствует система сдержек и противовесов. И решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак…. Я имею в виду в Украину… Ирак… Ну в общем…"

После этого на записи слышен смех аудитории, а Буш со смущенной улыбкой говорит "75", имея в виду свой возраст.

На посту президента США Джордж Буш-старший (вместе с премьер-министром Великобритании Тони Блэром) добился вторжения войск западной коалиции в Ирак, которое в 2003 году привело к смещению режима Саддама Хусейна. Буш обосновывал свои действия тем, что Хусейн, в прошлом уличенный в применении химического оружия против собственного народа, снова намерен накопить запасы оружия массового поражения. Позже оказалось, что эти утверждения не соответствуют действительности.

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BBC News Русская служба:

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