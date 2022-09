ЕК: соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией приостановят "в ближайшее время"

Еврокомиссия поддержала решение министров иностранных дел стран Евросоюза, достигнутое на прошлой неделе на неформальном саммите в Праге, и предложила Совету ЕС приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Об этом заявила еврокомиссар внутренних дел Ильва Юханссон.

Как сказано на сайте Еврокомиссии, размер визового сбора для россиян вырастет с 35 до 80 евро, претендентам будет необходимо предоставить расширенный пакет документов, а сами заявления будут рассматривать дольше. Также обладателям российских паспортов станет существенно сложнее получить многократную туристическую визу.

"Я уверена, что Совет примет наше предложение быстро, что это случится уже на этой неделе. Это значит, что с утра понедельника у нас будет новый визовый режим в отношении России", - отметила Юханссон.

🔴LIVE: Proposal to fully suspend the EU's Visa Facilitation Agreement with Russia, ending privileged access to the EU for Russian citizens.

