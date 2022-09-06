ЕК: соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией приостановят "в ближайшее время"

Еврокомиссия поддержала решение министров иностранных дел стран Евросоюза, достигнутое на прошлой неделе на неформальном саммите в Праге, и предложила Совету ЕС приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Об этом заявила еврокомиссар внутренних дел Ильва Юханссон.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сказано на сайте Еврокомиссии, размер визового сбора для россиян вырастет с 35 до 80 евро, претендентам будет необходимо предоставить расширенный пакет документов, а сами заявления будут рассматривать дольше. Также обладателям российских паспортов станет существенно сложнее получить многократную туристическую визу.

"Я уверена, что Совет примет наше предложение быстро, что это случится уже на этой неделе. Это значит, что с утра понедельника у нас будет новый визовый режим в отношении России", - отметила Юханссон.

🔴LIVE: Proposal to fully suspend the EU's Visa Facilitation Agreement with Russia, ending privileged access to the EU for Russian citizens. Watch the press conference by Commissioner @YlvaJohansson https://t.co/cxqCw6mezY — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 6, 2022

По ее словам, после этого Еврокомиссия предоставит входящим в Евросоюз странам общие рекомендации касательно выдачи виз россиянам. В них, в частности, ЕК подтвердит, что двери ЕС "всегда будут открыты" для некоторых категорий граждан: например, для журналистов, диссидентов, активистов, студентов и "тех, кто путешествует по семейным обстоятельствам". В то же время, страны Евросоюза получат возможность отказывать в выдаче визы тем, кто, по их мнению, представляет опасность для их внутренней или международной безопасности. Также рекомендации Еврокомиссии предполагают, что страны ЕС могут перепроверить уже выданные россиянам визы.

"С Россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной России", — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.