ЕК в марте представит законопроект об электронных Covid-паспортах
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении так называемых зеленых цифровых паспортов, которые будут содержать информацию по вакцинации от COVID-19, тестированию и выздоровлению от заражения вирусом COVID-19, заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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"Целью (введения паспортов - ИФ) является предоставление доказательств того, что человек прошел вакцинацию, результатов тестов тех, кто еще не смог получить вакцину, а также информацию о выздоровлении от COVID-19", - написала фон дер Ляйен в своем твиттере.

Она добавила, что такой паспорт призван "облегчить жизнь европейцев".

"Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его пределами для работы или туризма", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, данный документ "будет обеспечивать защиту, безопасность и конфиденциальность данных".

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Коронавирус Урсула фон дер Ляйен
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