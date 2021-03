ЕК в марте представит законопроект об электронных Covid-паспортах

Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении так называемых зеленых цифровых паспортов, которые будут содержать информацию по вакцинации от COVID-19, тестированию и выздоровлению от заражения вирусом COVID-19, заявила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Целью (введения паспортов - ИФ) является предоставление доказательств того, что человек прошел вакцинацию, результатов тестов тех, кто еще не смог получить вакцину, а также информацию о выздоровлении от COVID-19", - написала фон дер Ляйен в своем твиттере.

Она добавила, что такой паспорт призван "облегчить жизнь европейцев".

"Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его пределами для работы или туризма", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, данный документ "будет обеспечивать защиту, безопасность и конфиденциальность данных".

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy