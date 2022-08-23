Экс-глава "Яндекс.Новостей" запустил альтернативный агрегатор

Предприниматель Лев Гершензон рассказал о начале работы нового новостного агрегатора. В отличие от сервиса "Яндекс.Новости", который Гершензон возглавлял с 2005-го по 2012 год, альтернативный проект будет собирать сюжеты, в том числе, из оппозиционных к Кремлю средств массовой информации.

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Предприниматель и бывший руководитель сервиса "Яндекс.Новости" Лев Гершензон запустил бета-версию нового новостного агрегатора под названием The True Story. Об этом Гершензон рассказал в Facebook.

"Наша задача — показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии. […] Наши алгоритмы ранжируют сюжеты, заголовки, внешний контент, но выбор — где читать подробности, какому мнению верить, а с каким не соглашаться — всегда остается за читателем. Пусть всегда будет выбор!", — написал предприниматель.

Проекту "Роскомсвобода" Гершензон рассказал, что в будущем The True Story будет работать не только на русском, но и на английском языках. Англоязычная версия сервиса будет агрегировать новости 150 источников из 15 стран, русскоязычная — в основном представлять контент независимых медиа.

"Наша цель в России — помочь притесненным изданиям. Но, чтобы не получилось дисбаланса, в подборке есть несколько официальных изданий: "Интерфакс", РБК, "Коммерсантъ", "Ведомости", RTVI. Кажется пока, что их достаточно для представления официальной мейнстримной повестки и в целом новостная картина получается взвешенной", — сказал предприниматель.

Пока что, говорит Гершензон, команда The True Story работает над проектом на волонтерских началах, в будущем сервис планирует привлечь инвесторов. "Осенью 2022 года, после завершения пи­лот­ного эта­па, мы пред­ложим раз­лич­ные ва­рианты под­держ­ки проекта: от ра­зо­вого пожерт­во­вания до покупки рас­ши­рен­ного аккаунта", — сообщается на сайте проекта.

"Яндекс.Новости" неоднократно обвиняли в представлении своим пользователям искаженной картины событий — сервис в последние годы стал использовать только близкие к Кремлю медиа. Как утверждают бывшие сотрудники компании "Яндекс", это произошло из-за давления Администрации президента РФ. В конце апреля "Новости" и блог-платформу "Дзен" купила компания VK (владелец соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники").