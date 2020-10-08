Экс-канцлера ФРГ Шредера обвинили в желании "сгладить" ситуацию с Навальным

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в четверг, 8 октября, обвинил экс-канцлера Герхарда Шредера в желании "сгладить" ситуацию с Навальным. Об этом Реттген заявил немецкому таблоиду Bild.

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По словам Реттгена, Шредер, который получает деньги за работу на российский нефтегазовый бизнес, в случае Навального участвует в "сокрытии ответственности". Он отметил, что российского политика намеревались убить боевым отравляющим веществом, а многим немцам стыдно за поведение Шредера.

"Мальчик на побегушках у Путина"

Ранее экс-канцлер заявил, что Россия должна прояснить ситуацию с нападением на Навального при помощи яда, но это не дает право оппозиционеру высказывать неподтвержденные обвинения.

Алексей Навальный назвал в интервью газете Bild Шредера "мальчиком на побегушках у Путина" и заявил, что тот получает от Путина тайные платежи, признав при этом, что доказательств этого у него нет. Шредер намерен подать в суд на издание за распространение обвинений без того, чтобы запросить комментарий у самого Шредера.

Норберт Реттген также отметил, что необходимо ввести санкции против окружения российского президента Владимира Путина, а именно тех, кто несет непосредственную ответственность за это преступление.