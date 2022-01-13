Экс-офицер спецслужб Асада приговорен в Германии к пожизненному за массовые убийства

Суд немецкого города Кобленц приговорил бывшего офицера спецслужб Башара Асада к пожизненному заключению без права на прошение о помиловании. Он признан виновным в совершении преступлений против человечности — массовых убийств и пыток представителей сирийской оппозиции и их семей.

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Этот приговор — часть первого в истории процесса по делам о преступлениях, совершенных режимом Башара Асада. Слушания начались в минувший четверг.

Осужденный — 58-летний Анвар Раслан. По версии прокуратуры, в 2011 году, когда Сирию охватила волна антиправительственных протестов, он был полковником сирийской разведки и руководил пытками заключенных в дамасской тюрьме Аль-Хатиб, печально известной в народе под названием "Ад на Земле".

За первые два года "Арабской весны" по его приказу были изнасилованы, замучены и убиты по меньшей мере четыре тысячи человек, выступавших против правительства Башара Асада.

Вместе с Расланом на скамье подсудимых оказался его быший подчиненный, 43-летний Ияд А. Вердикт по его делу будет вынесен позднее.

В прошлом году в рамках этого же процесса немецкий суд приговорил к 4,5 годам заключения Эяда-аль-Гариба, обвиненного в причастности к арестам оппозиционеров.

Все эти люди оказались перед немецким правосудием, приехав в Германию в качестве беженцев и подав зпросы на политическое убежище. В 2018-19 годах они были арестованы.

По законам Германии, дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде попадают под универсальную юрисдикцию и могут рассматриваться немецким судом, даже если совершены за пределами страны.

По сути, своим вердиктом уголовный суд Кобленца признал режим Башара Асада виновным в совершении преступлений против собственных граждан.

Бывшие заключенные тюрьмы Аль-Хатиб, свидетельствовавшие на процессе, а также родственники жертв деяний Анвара Раслана приветствовали пожизненный приговор.

Затеряться не получилось

Анвара Раслана арестовали в 2019 году. К тому времени он уже получил статус беженца в Германии.

Он признает, что состоял на государственной службе в Сирии, но отвергает обвинения в свой адрес. По его словам, он, напротив, пытался помочь многим заключенным, пользуясь своим влиянием.

Процесс над ним считается беспрецедентным по целому ряду причин.

Во-первых, он выходит за рамки частного дела одного подсудимого и воспроизводит картину масштабных преступлений целого государства против своего народа.

Кроме того, подсудимый сам бежал от режима, за службу которому его осудили.

И, наконец, после получения в Германии легального статуса он мог затеряться, если бы его по косвенным признакам не опознали бывшие соотечественники.

С 2014 года в Германию из Сирии прибыло в общей сложности почти 800 тыс. беженцев. Среди них были жертвы режима, прошедшие тюрьмы и пытки, а также родственники погибших опозиционеров.

Юристы немецких и международных правозащитных организаций несколько лет внимательно изучали рассказы очевидцев, после чего была произведена серия арестов бывших приспешников Башара Асада.

Истцами в деле Анвара Раслана выступили 24 человека. Еще 50 сирийцев свидетельствовали против него в суде.

По данным Европейского центра по защите конституционных прав и прав человека, в период противостояния в Сирии сотни тысяч противников сирийского режима подверглись жестоким пыткам, десятки тысяч человек умерли от истязаний.

Ужасающие истории

Суд в Кобленце заслушал десятки свидетельств о пытках и издевательствах, практиковавшихся в сирийских тюрьмах.

Кроме постоянных избиений, арестованных пытали ледяной водой, электричеством и подвешивали на несколько часов к потолку головой вниз.

Многие рассказали об изнасилованиях. В местах заключения, известных особой жестокостью содержания, таких как тюрьма Аль-Хатиб, заключенным вырывали ногти.

Один из бывших заключенных рассказал корреспонденту Би-би-си Дженни Хилл, освещающей процесс в Кобленце, что крики тех, кого пытали, не смолкали в тюрьме ни на минуту.

По словам другого, к нему применялись пытки с использованием специальных инструментов. Он не вдавался в подробности, но сказал, что тюремщикам явно нравилось этим заниматься.

В настоящий момент юристы готовят иски в отношении еще ряда бывших сирийских силовиков, оказавшихся на территории Германии.

Президент Сирии Башар Асад дал понять, что следит за процессом. Он и его правительство продолжают отвергать любые обвинения в насилии, пытках и похищении людей.

Однако европейские правозащитники и адвокаты уверены, что открытое рассмотрение дел, подобных делу Анвара Раслана, создает прочную базу для предъявления обвинений сирийской верхушке в будущем.

В ходе текущего процесса в Кобленце прокуроры также опираются на так называемые "файлы Цезаря". Под этим псевдонимом скрывается перебежчик из сирийской армии, который в 2013 году покинул Сирию и вывез десятки тысяч фотографий с изображением тысяч тел погибших в правительственных местах заключения.

Судя по снимкам, большинство перед смертью подверглось жестоким истязаниям.