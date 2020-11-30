Экс-президент Франции на скамье подсудимых. За что судят Николя Саркози

Впервые в истории Французской республики экс-президент лично предстал перед судом. В Париже начался процесс над Николя Саркози. Его обвиняют в коррупции и попытке подкупа судьи.

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Эти слушания не единственная головная боль 65-летнего Саркози — бойкого консерватора, по-прежнему крайне популярного у значительной части населения Франции. Помимо обвинений в коррупции ему предстоит в других судах отбиваться от претензий в финансовой нечистоплотности его избирательных кампаний.

Саркози называет преследование охотой на ведьм. Он уверен, что либеральный судейский корпус объявил ему вендетту за упреки в излишней мягкости по отношению к преступникам и попытки ограничить полномочия судей.

"Я разумеется не признаю ни одно из тех гнусных обвинений, которые меня преследуют вот уже 6 лет", — сказал экс-президент на первом судебном заседании в Париже в понедельник.

По делу о коррупции Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф. Процесс должен завершиться к середине декабря.

До сих пор лишь единожды президент Франции по истечении полномочий оказывался под судом. Предшественник Саркози Жак Ширак был признан виновным в том, что устраивал друзей на фиктивные должности в бытность мэром Парижа. Однако Ширак, при котором Саркози поднялся на французский политический олимп, в судебном процессе 2011 года не участвовал по причине болезни. Он был осужден заочно и получил два года условно.

Что делает Саркози первым экс-президентом Франции, лично представшим перед судом. Лавры первого задержанного экс-главы государства у него уже есть — Саркози был доставлен в полицию для допроса еще на заре расследования дела о коррупции шесть лет назад.

Взлет и падение Николя Саркози

Среди французов мало равнодушных к Саркози: его либо боготворят, либо ненавидят. Он по-прежнему вдохновляет сторонников зажигательными речами, а его мемуары этим летом неделями держались на вершине рейтинга бестселлеров.

За рубежом Саркози помнят как мужа певицы Карлы Бруни и политика войны и мира. В 2011 году он отправил французские войска в Ливию во главе западной коалиции, что в итоге привело к свержению и убийству Муаммара Каддафи. А до этого Саркози не начал, а прекратил войну, выступив посредником перемирия между Россией и Грузией в 2008 году.

Расцвет Саркози-политика пришелся на 2000-е годы, когда из мэра предместья Парижа он стремительно вырос в ключевую фигуру правительства Франции, где занимал посты министра внутренних дел и главы минфина. Кульминацией стала победа на президентских выборах 2007 года.

Однако президентская карьера Саркози не задалась. На его пятилетку в Елисейском дворце пришелся мировой финансовый кризис и долговой европейский кризис. Он не смог переизбраться на второй срок, проиграв в 2012 году Франсуа Олланду.

Саркози объявил было о завершении 30-летней политической карьеры, но долго не высидел на досрочной пенсии. Социалист Олланд оказался еще менее популярен у французов, чем Саркози, и о переизбрании на второй срок ему оставалось только мечтать. Республиканцы получили шанс быстро вернуть себе президентство.

Саркози ввязался в борьбу, но с треском проиграл праймериз. Кандидатом от республиканцев стал экс-премьер Франсуа Фийон. Он слыл фаворитом гонки, но закончил в суде и получил пять лет лишения свободы за растрату (три года из них — условно) по делу о фиктивном трудоустройстве жены.

Президентом Франции в итоге стал не социалист и не республиканец, а лидер нового политического движения Эммануэль Макрон.

В чем обвиняют Саркози

Следователи сначала заинтересовались финансированием обеих предвыборных кампаний — 2007 и 2012 годов. Они подозревали, что Саркози потратил больше положенного и принимал незаконные пожертвования от совладелицы L'Oreal миллиардерши Лилиан Бетанкур и якобы даже от ливийского лидера Каддафи.

Обвинения в получении миллионов наличных евро от Каддафи недавно отозвал их заявитель, а дело о десятках тысяч евро от Бетанкур развалилось в суде.

Саркози дважды приходил в суд на прошлой неделе, но процесс переносили из-за ковида. С недельным опозданием он наконец начался в понедельник

Однако против Саркози были выдвинуты другие обвинения — уже в коррупции и использовании служебного положения. По мнению следователей, будучи президентом он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предложил судье Жильберу Азиберу повышение и теплое местечко в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога, который оказался на скамье подсудимых вместе с экс-президентом.

Череда судебных разбирательств на этом не закончится. На март намечен новый суд, где Саркози и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года.

Саркози подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на проигранную избирательную кампанию.