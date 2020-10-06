Экс-президент Киргизии Атамбаев переведен под домашний арест

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, проходящий главным фигурантом по делу о беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года, переведен под домашний арест. Такое решение об изменении меры пресечения принял суд Первомайского района Бишкека во вторник, 6 октября.

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В июне Атамбаев был признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.Председатель Государственной службы исполнения наказания Киргизии Калыбек Качкыналиев получил по этому же делу два года лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград.

4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент, после объявления результата которых в стране вспыхнули протесты. В них участвуют, в частности, сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана, поддерживающей Атамбаева. Они также добились его освобождения из СИЗО. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии решила признать итоги парламентских выборов в республике недействительными.

Столкновения в ходе задержания Атамбаева

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. 7 августа правоохранительные органы дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. На следующий день столкновения продолжились, но в ходе спецоперации с участием около 3000 сотрудников милиции Атамбаев сдался. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев.

25 февраля 2020 года Атамбаеву было предъявлено обвинение в связи со столкновениями в селе Кой-Таш, в частности, по фактам покушения на насильственный захват власти, на убийство сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков и захвата заложников.