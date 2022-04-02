Экс-прокурор трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде призвала выдать ордер на арест Путина

Бывший прокурор трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде Карла дель Понте призвала выдать международный ордер на арест Владимира Путина. Об этом пишет издание "Агентство".

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"Путин — военный преступник", — сказала Карла дель Понте швейцарской газете Le Temps в интервью, опубликованном в субботу. По ее словам, в Украине совершаются явные военные преступления.

Дель Понте сказала, что ее особенно потрясло использование массовых захоронений, что напоминает о происходившем в бывшей Югославии. "Я надеялась никогда больше не увидеть массовые захоронения, — сказала она газете Blick. – У этих погибших есть близкие, которые даже не знают, что с ними стало. Это неприемлемо".

Среди другие военных преступлений, которые видит Карла дель Понте в Украине, – нападения на мирных жителей, разрушение гражданских зданий и уничтожение целых деревень.

По мнению дель Понте, расследование по Украине будет проще, чем по Югославии, потому что Киев сам запросил международное разбирательство. И нынешний главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан уже посетил Украину в марте.

Если МУС найдет доказательства военных преступлений, следует дойти до тех, кто принимал решения, считает дель Понте. Таким образом, считает экс-прокурор, можно будет привлечь к ответственности даже Путина.

"Когда началось расследование в отношении Слободана Милошевича, он еще был президентом Сербии. Кто бы мог тогда подумать, что однажды его будут судить? Никто", — сказала она Blick.

Дель Понте добавила, что необходимо провести расследование возможных военных преступлений, совершенных обеими сторонами. В частности она напомнила сообщения о предполагаемых пытках группы российских военнопленных вооруженными людьми с украинской символикой.

Россия называет происходящее в Украине "специальной военной операцией", направленной на защиту Донбасса и имеющей своей целью "демилитаризацию" и "денацификацию" страны.