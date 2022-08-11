Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по статье о военных "фейках". Ей грозит до 10 лет

В отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой возбудили уголовное дело о распространении "фейков" о вооруженных силах России. Овсянникова получила известность после антивоенной акции в прямом эфире новостей Первого канала в марте.

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Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о "фейках" про российскую армию, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил правозащитному проекту "ОВД-инфо" (признан в РФ "иноагентом") ее адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, ночь с 10 на 11 августа Овсянникова проведет в ИВС на Петровке, 38. Ее допрашивают в качестве обвиняемой. Какую меру пресечения ей собирается запросить следствие, пока не сообщается.

"ОВД-Инфо" ранее со ссылкой на саму Овсянникову сообщил, что этим утром к ней домой пришли с обыском. Поводом стал, как писала она в своем телеграм-канале, ее антивоенный пикет у Кремля 15 июля.

Тогда она вышла к Кремлю с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей, и надписью: "Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

"В 6.00 утра, когда я еще спала, ко мне в дом вломились десять сотрудников из Следственного комитета и полиции. Предъявили ордер на обыск. Напугали маленькую дочь", — рассказала Овсянникова.

В разговоре с телеграм-каналом "Можем объяснить" Дмитрий Захватов отметил, что дело против Овсянниковой завели в Главном следственном управлении СКР.

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о "дискредитации" российской армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где был арестован политик Илья Яшин (внесен в реестр "физлиц-иноагентов"). Во второй — ее антивоенный пост в "Фейсбуке".

Журналистка стала известной после того, как 14 марта провела антивоенную акцию в прямом эфире новостей на Первом канале. Она вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с плакатом "NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)".

После этого Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2.КоАП), а затем она уехала из страны, отправившись на работу в Германии. В начале июля Овсянникова вернулась в Россию, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта.