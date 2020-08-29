Экспедитор признал вину в гибели 39 мигрантов в британском Грейсе
Foto: AFP/Scanpix

40-летний Ронан Хьюз из Северной Ирландии признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Мигранты, которых перевозили в грузовике-рефрижераторе, погибли из-за недостатка кислорода и перегрева.

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Владелец транспортной компании из Северной Ирландии Ронан Хьюз признал себя виновным в непредумышленном убийстве 39 мигрантов из Вьетнама. Тела задохнувшихся людей были найдены в грузовике-рефрижераторе в октябре прошлого года. Судебные слушания состоялись в Лондоне в пятницу, 28 августа.

40-летний Хьюз признал, что он играл одну из ведущих ролей в сети контрабандистов. Ранее 25-летний Морис Робинсон, который находился за рулем грузовика, признал вину в пособничестве нелегальной миграции и непредумышленном убийстве. Всего по делу проходят в качестве обвиняемых шесть человек.

В октябре 2019 года полиция в британском городе Грейс обнаружила 39 тел в кузове грузового автомобиля. Мигранты из Вьетнама, в основном молодые мужчины и женщины, а также один несовершеннолетний, погибли из-за недостатка кислорода и перегрева.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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