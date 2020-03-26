Эксперт: к июню ситуация в Эстонии должна нормализоваться, но это зависит от народа

Заведующий центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов стал на время коронавирусного кризиса будто бы главврачом Эстонской Республики, к которому должны прислушиваться все врачи и больницы. С 24 марта он был официально назначен медицинским руководителем чрезвычайного положения кризисного штаба Департамента здоровья.

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Что указывает на то, что ситуация в Эстонии может ухудшиться? "Мы смотрим динамику в других странах и видим, что движемся в том же духе. Поскольку мы тестируем только группы риска, тестирование не показывает нам реального положения. Таким образом, мы знаем, что заболевших больше, и готовы к новым пациентам", — подчеркнул Попов в интервью Eesti Ekspress.

Он подтвердил, что самое трудное время предсказывают через две-три недели: "Мы исходим из тестирования двухнедельной давности, потому что инкубационный период заболевания в среднем пять дней, но может быть и две недели. То есть если человек заразился, то до проявления первых симптомов он без своего ведома распространяет вирус. И, может быть, и дольше, потому что зачастую человек не сразу обращается для тестирования в пункт drive-in или скорую помощь".

"Таким образом, мы знаем, что заразившийся контингент относительно велик, особенно беспокоят дети и молодые люди, которые активно двигаются. Мы должны следить именно за детьми — дети не ходят в школу, гуляют повсюду, это большая проблема. Если посмотреть окрестности школ, Рейди теэ, Штромку, Пирита теэ, местами там певческий праздник. Люди не понимают, насколько опасен этот вирус…", — продолжил Попов.

Он напомнил, что ребенок может и не заболеть или заболевание может быть с легкими симптомами. Но если он принесет вирус домой, где бабушка или дедушка, то велик риск, что пожилой человек заболеет. Дети становятся источниками вируса для многих, кто входит в группу риска.

Сколько продлится кризисное время в Эстонии? "По опыту других стран могу сказать, что это займет примерно два месяца, то есть к июню ситуация должна нормализоваться. Это зависит, конечно, от того, насколько ответственный эстонский народ, что он действительно остается дома, когда департамент здоровья это рекомендует", — заявил Попов.