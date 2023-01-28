Эксперт: медлительность Запада в поставках танков Украине будет иметь долгосрочный эффект

Нерешительность партнеров Украины в предоставлении ей необходимого количества танков может серьезно повлиять на то, как будет развиваться конфликт в этом году, говорится в материале, опубликованном в субботу во влиятельном в британских консервативных кругах еженедельнике Spectator.

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Как полагает автор материала Джек Уолтинг, старший научный сотрудник в Королевском институте оборонных исследований, боевая мощь российских подразделений в Украине сейчас находится на самой низкой отметке. "На поле боя - плохо подготовленные солдаты, оснащенные старым снаряжением различных типов и сталкивающиеся с острой нехваткой боеприпасов. В то же время накопленное количество российских сил в регионе таково, что Украина может добиться продвижения только с помощью решительного наступления", - описывает автор сложившуюся ситуацию.

Однако, продолжает он, будущее украинское наступление уже пострадало от нерешительности западных союзников. Эксперт скептически смотрит на те обещания относительно поставок Украине различных танков западного образца, которые на минувшей неделе сделали ее партнеры.

"Члены экипажа в них работают по-другому, у них различные требования по техобслуживанию, и они на 20 тонн тяжелее, - пишет Уолтинг. - Кроме того, танки мало что смогут изменить, если будут действовать на поле боя в малом количестве. Чтобы развернуть их в полноценную боевую силу, поддерживаемую боевыми машинами пехоты и артиллерией, понадобится значительное число украинцев, обученных воевать с применением всех соответствующих систем, обслуживать их и поддерживать в рабочем состоянии, а также действовать ими в составе подразделений. Все это занимает время".

По мнению эксперта, ввиду обструкционизма и некомпетентности немецкого правительства из всех возможных положительных вариантов Украине был предоставлен наихудший. Вместо того, чтобы получить большое количество танков одной модели, ВСУ получат танки трех различных типов, применяемых странами НАТО, при этом каждый - в ограниченном количестве. Каждая модель по-своему сложна в техобслуживании. Это значительно увеличивает время, необходимое для вывода танков на поле боя.

"Перед этим западные партнеры впустую потратили три месяца, обсуждая, посылать ли в Украину танки вообще. В Киеве вряд ли забудут, что бестолковые увертки канцлера Олафа Шольца стоили и еще будут стоить украинцам многих жизней", - уверен автор.

При этом, отмечает Уолтинг, в нынешнем конфликте важнейшую роль будут играть не характеристики отдельных машин, а прежде всего их количество.

"Повсеместно звучащее сопоставление тактико-технических характеристик российских танков с машинами НАТО по большому счету бессмысленно. Да, у танков НАТО крепче броня, лучше оптические системы и алгоритмы определения целей. Если ставить один танк против другого, то НАТО несомненно выигрывает. Однако это полноценная наземная война, в которой число машин на поле боя и то, как они управляются, намного важнее, чем качества отдельного танка. Таким образом, через несколько месяцев может оказаться, что преимущество украинцам даст именно созданный на Западе своего рода конвейер по поставке танков и подготовке украинских военных", - убежден эксперт.