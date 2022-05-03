Если Кремль объявит всеобщую мобилизацию, то украинцам нужно будет использовать на поле боя то время, которое потребуется России на формирование новых подразделений, заявил агентству LETA капитан Национальных вооруженных сил Янис Слайдиньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Военный считает, что нападение России на Украину "зашло в тупик" и у россиян нет выхода. Российская пропаганда сейчас распространяет сообщение о том, что война в Украине — это борьба против НАТО.

"Очевидно, россияне надеются, что потенциальная мобилизация вызовет достаточно большой отклик. Сейчас все идет к тому, что президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине, и такой сценарий весьма вероятен", — добавил Слайдиньш.

Он сказал, что россияне, очевидно, формируют укрепленные позиции на с последующими фортификационными сооружениями на юге Украины. Получив подкрепление в результате мобилизации и адаптировавшись к ситуации, россияне со временем могут усилить атаку, прогнозирует Слайдиньш.

Хотя российские солдаты, проходившие когда-то срочную службу, автоматически становятся резервистами, Слайдиньш призвал учитывать, что можно только представить себе качество бойцов, которые предстоит мобилизовать. Неоспоримы и большие проблемы российской армии с боевой техникой в ​​Украине, более того, по последним данным, российская армия забирает со своих складов системы вооружения, произведенные в 1950-х и 1960-х годах.

Слайдиньш призывал учитывать, что России в случае объявления мобилизации потребуется время на то, чтобы сформировать подразделения и отправить их на фронт. Использование этого времени было бы хорошей возможностью для украинцев проявить более широкую инициативу, ведь известно, что "защищать легче, чем нападать". Украина должна воспользоваться этой ситуацией, хотя Россия в настоящее время добивается определенных тактических успехов на юге страны, пояснил эксперт.

Он также позитивно оценил поставки тяжелого вооружения на Запад, однако подчеркнул — чтобы выбить россиян с позиций, нужна поддержка с воздуха.

В заключение эксперт отметил: очевидно, что эта война не закончится в ближайшее время.

Как уже сообщалось, не исключено, что Владимир Путин может 9 мая объявить официально объявить войну Украине, что позволит произвести всеобщую мобилизацию резервистов, считают должностные лица США и России. До сих пор Кремль называл происходящее в Украине "спецоперацией".