Эксперт ВОЗ назвал вероятную версию происхождения коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Коронавирус появился на юге Китая и изначально передался от летучих мышей диким животным, а впоследствии - человеку, полагает член экспедиции ВОЗ в Китай Питер Дасзак.

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Вероятнее всего, коронавирус имеет животное происхождение. Эту гипотезу высказал в воскресенье, 14 февраля, в интервью газете The New York Times Питер Дасзак - член международной группы экспертов, направленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Китай для изучения вопроса о происхождении вируса SARS-CoV-2.

По словам Дасзака, он и его коллеги получили данные, которые говорят о том, что, скорее всего, коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии. Эту версию считают наиболее вероятной как китайские, так и международные специалисты, указал Дасзак. С другой стороны, теорию о том, что вирус был создан в лаборатории, эксперты отмели "как не заслуживающую дальнейшего изучения".

Кроме прочего, ученые побывали на рынке морепродуктов в Ухане и пообщались с врачами, лечившими первых пациентов с коронавирусом.

Фермы с дикими животными в Китае

Дасзак упомянул о том, что он неоднократно посещал в Китае фермы с одомашненными дикими животными. На многих подобных фермах содержатся сразу несколько видов диких животных, таких, как солнечные барсуки, виверровые и енотовые собаки. По мнению Дасзака, они могли заразиться коронавирусом от летучих мышей. Впоследствии вирус мог передаться работникам ферм или попасть на рынок в Ухане вместе с живыми или уже забитыми животными с ферм.

В то же время эксперт ВОЗ отметил, что у их команды не было возможности получить личные данные некоторых пациентов, перенесших заражение коронавирусом, или встретиться с этими людьми.

Ранее власти КНР отклонили запросы ВОЗ с просьбой предоставить информацию по 174 случаям заражения, которые, по официальным данным, были зафиксированы на ранней стадии эпидемии в Ухане в декабре 2019 года. Вместо этого китайские эксперты предложили специалистам ВОЗ собственный анализ с учетом ретроспективных выкладок из медицинских записей на период до вспышки эпидемии в Ухане.

Экспедиция ВОЗ в Китай

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно.

5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

14 января, после того как разрешение на работу экспедиции ВОЗ в КНР было получено, группа из десяти международных специалистов прибыла в Ухань из Сингапура. Команду возглавлял эксперт по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Пандемия коронавируса в мире

К середине февраля 2021 года коронавирусная инфекция была обнаружена у более чем у 109 млн человек по всему миру. За период пандемии свыше 2,4 млн человек скончались от последствий заболевания COVID-19.

Китайские власти в последнее время, в частности, распространяли информацию о том, что вирус SARS-CoV-2 существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылались на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

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Deutsche Welle

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