Эксперты не нашли доказательств манипуляций на выборах в США
Foto: AP/Scanpix/LETA

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США назвало голосование 3 ноября самым защищенным в истории. Президент Дональд Трамп пытается оспорить итоги выборов в судах.

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Эксперты не нашли доказательств манипуляций с голосами избирателей на всеобщих выборах в США 3 ноября. Голосование стало самым защищенным в истории Америки, заявило Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) в четверг, 12 ноября. Под заявлением подписались и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов.

"Мы полностью уверены в защищенности и честности наших выборов", — подчеркивается в заявлении. Эксперты знают о существовании "многих необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации".

Действующий президент Дональд Трамп не раз заявлял о "краже голосов" в пользу своего соперника, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Однако глава Белого дома ничем не подтверждал свои высказывания.

Демократ Байден, по данным ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Трампом. Нынешний глава Белого дома не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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выборы президента США Джо Байден Дональд Трамп США
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