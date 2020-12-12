Эксперты расшифровали послание серийного убийцы. Он намекнул на своих последователей

Трое криптографов-любителей из США, Австралии и Бельгии разгадали так называемый "Шифр 340", оставленный серийным убийцей, известным как Зодиак. Об этом сообщает американская газета San Francisco Chronicle, куда в 1969 году был отправлен шифр.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", "Шифр 340", названный так по количеству знаков, не могли разгадать в течение 51 года. Это удалось сделать программисту из Вирджинии Дэвиду Оранчаку, который работал в команде с австралийским математиком Сэмом Блейком и бельгийским программистом Ярлом ван Эйке.

Оранчак рассказал, что способ шифрования этого послания отличается от "Шифра 408", который еще в 1969 году разгадала супружеская пара из США (в нем маньяк заявил, что любит убивать, "потому что это так весело"). Для расшифровки "Шифра 408" необходимо было подобрать буквы, которые соответствуют символам, в то время как в "Шифре 340" слова выстроены по диагонали вниз, а иногда смещаются в сторону по столбцу.

Программист отметил, что это достаточно сложный тип шифрования, его схему можно найти в одном из руководств по кодам армии США 1950-х годов. "Это захватывающе. Мы сидели над решением с прошлой субботы. Когда я впервые начал изучать шифры Зодиака много лет назад, я подумал: "О, я могу просто написать компьютерную программу и решить ее". Однако до настоящего момента он надирал мне задницу", — поделился Оранчак.

Всего эксперты работали над декодированием восемь месяцев, за это время они попробовали более 650 тысяч возможных решений. Первым делом они расшифровали фразы "газовая камера" и "телешоу", которые оказались отсылкой к шоу Джима Данбара, показанном на KGO-TV в октябре 1969 года. Во время программы позвонил человек, назвавший себя Зодиаком, и сказал: "Я не хочу идти в газовую камеру".

В итоге они получили следующее послание Зодиака: "Надеюсь, вы достаточно развлекаетесь, пытаясь меня поймать. Это не я был на ТВ-шоу, на котором обо мне говорили. Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше. Теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая. Потому что они боятся смерти, а я не боюсь, поскольку знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти".

Отделения ФБР в Сан-Франциско сообщило, что им известно о расшифровке еще одного шифра маньяка. Ведомство отказалось от дальнейших комментариев из уважения к жертвам и их семьям, а также по причине продолжения расследования убийств. При этом бывший инспектор по расследованию убийств Джанрико Пьеруччи, курировавший дело Зодиака до выхода на пенсию в 2017 году, заявил, что расшифровка этого послания, скорее всего, не сильно продвинет расследование.

Зодиак



Зодиак — серийный убийца, совершавший преступления в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов. В разное время он отправлял в редакции газет зашифрованные послания, в которых давал подсказки о себе. Эти шифры маньяк подписывал прозвищем "Зодиак". Кроме того, в одном из писем он утверждал, что убил 37 человек. При этом следователи смогли найти свидетельства только семи преступлений.

Личность Зодиака до сих пор остается нераскрытой. Совершенные им серия убийств считается одним из самых крупных нераскрытых дел в США. Таинственная история личности маньяка легла в основу нескольких фильмов, включая "Зодиак" (2007) Дэвида Финчера, в главных ролях которого снялись Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший.