Эксперты в США рекомендовали вакцину BioNTech/Pfizer для детей от 5 лет
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Группа независимых экспертов во вторник, 26 октября, рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение было принято подавляющим большинством голосов.

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Члены экспертной комиссии сошлись во мнении, что преимущества вакцинации перевешивают связанные с ней риски. FDA не обязано следовать рекомендациям внешних экспертов, но обычно прислушивается к ним. Регулятор примет собственное решение о вакцинации детей в течение следующих нескольких дней. Если будет решено одобрить вакцину, то в начале ноября этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Представители компаний Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины в предотвращении случаев заражения коронавирусом среди детей в возрасте от 5 до 11 лет превышает 90%.

Глава Stiko считает необходимым изучить данные исследования

Между тем в Германии настороженно относятся к вакцинации детей из этой возрастной группы. Глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI) в Берлине Томас Мертенс (Thomas Mertens) заявил в интервью газете Rheinische Post, что, необходимо очень тщательно учитывать как ожидаемые позитивные эффекты, так и возможные риски. Комментируя возможность применения вакцины для детей в США, ученый указал, что уровень заболеваемости детей в США гораздо выше, чем в Германии.

С просьбой разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет создатели препарата обратились и к регулирующему органу Евросоюза — Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). По словам Мертенса, RKI и Stiko,внимательно изучат предоставленные производителями вакцины данные.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус пандемия Covid-19 Вакцинация
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