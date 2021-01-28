Эксперты ВОЗ в Ухане вышли из карантина

Международная группа экспертов под эгидой ВОЗ приступает к практической работе в Ухане при поддержке китайских коллег. Специалисты займутся установлением причин распространения нового коронавируса среди населения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Международная команда ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее прибывших в китайский Ухань для установления причин распространения нового коронавируса среди населения, вышла из режима карантина, которого они придерживались в отеле. Об этом в четверг, 28 января, сообщил международный телеканал CGTN.

Как уточнил один из экспертов ВОЗ, на протяжении минувших двух недель они поддерживали связь с китайскими специалистами с помощью видеоконференций. По данным канала, обе стороны в ближайшее время приступят к совместной практической работе. Агентство Reuters передало, что эксперты покинули отель и сели в автобус, который должен доставить их к одному из мест, где она будет проходить.

Прибыли в Ухань из Сингапура

Группа международных ученых прибыла в Ухань одним из лоукостеров из Сингапура 14 января.

Специалисты покинули терминал по специальному тоннелю с пластиковыми стенами, предназначенному для "профилактики пандемии" при приеме международных рейсов, и сели в автобус, находившийся в специально отгороженной зоне. Экспертов сопровождали несколько десятков китайских сотрудников безопасности в специальной защитной экипировке.

Как уточнили в ВОЗ, команду из 10 ученых возглавляет эксперт этой всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Китай отказывал экспертам во въезде

Теперь специалисты в течение двух недель будут брать интервью у представителей научно-исследовательских институтов, больниц и сотрудников рынка морепродуктов в Ухане, где, по некоторым данным, вирус начал распространяться среди людей.

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. До этого, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Вопрос о происхождении коронавируса

Именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был выявлен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться опасная легочная болезнь COVID-19. К середине января 2021 года эта инфекция была обнаружена у более чем 92 млн человек по всему миру. За период пандемии свыше 2,1 млн человек скончались от последствий заболевания COVID-19.

Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2 существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.