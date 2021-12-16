EMA одобрило использование таблеток Pfizer для лечения пациентов с Covid-19 в некоторых странах ЕС

В четверг, 16 декабря, Европейское агентство лекарств (EMA) одобрило лекарство американской фармкомпании Pfizer от Covid-19 для экстренного использования в отдельных странах Европейского союза (ЕС), пока не разрешено использование этого препарата на всей территории блока. Об этом пишет LETA со ссылкой на AFP.

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"Медикамент, который еще не одобрен в ЕС, может применяться для лечения взрослых пациентов с Covid-19, которым необходим дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску прогрессирования болезни до более тяжелой стадии", — говорится в сообщении EMA.

Как сообщалось ранее, клинические испытания подтвердили, что разработанная американской фармкомпанией Pfizer таблетка для лечения Covid-19 почти на 90% предотвращает госпитализацию и смерть в группах риска.

Медикамент Paxlovid должен быть эффективен и против мутаций, которые характерны для штамма "омикрон".