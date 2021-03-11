ЕМА: вакцина AstraZeneca видимо все же не была причиной смерти медсестры в Австрии

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в среду вечером сообщило, что по первоначальным данным, использованная для прививки от Covid вакцина AstraZeneca в одном из центров вакцинации в Австрии, не была причиной смерти медсестры.

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"На данный момент нет никаких указаний на то, что вакцинация могла вызвать те признаки заболевания, которые не перечислены в списке побочных эффектов данной вакцины", — сообщило ЕМА в своем пресс-релизе, упомянув также и другую привитую вакциной медсестру в том же центре, которая после вакцинации с осложнениями была госпитализирована.

Австрийские власти в минувшее воскресенье сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго.

49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже поправляется, передало в понедельник агентство Reuters.

Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).

Компания AstraZeneca поддерживает контакт с властями Австрии и полностью поддерживает проведение расследования, сообщило агентство новостей АРА.