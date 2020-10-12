Эмомали Рахмона переизбрали на пятый срок. Он президент Таджикистана уже 26 лет

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства. По официальным данным, за него отдали голоса более 90% избирателей. Были еще четыре кандидата. Рахмон переизбран на пятый срок - он занимает пост президента с 1994 года.

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Явка избирателей, по данным Центральной комиссии по выборам и референдумам, составила 85,39%. Выборы были объявлены состоявшимися еще накануне днем, когда явка избирателей превысила 70%.

За кандидатуру Рахмона проголосовали 3 млн 837 тысяч 927 человек, или 90,92% избирателей, заявил глава комиссии Бахтиер Худоерзода. Президент избирается в Таджикистане сроком на семь лет.

Законодательство Таджикистана не предусматривает проведение экзит-поллов, также на участках не устанавливаются видеокамеры. Зато на выборах присутствовали наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, российской Госдумы и ОБСЕ.

68-летний Рахмон впервые был избран на пост президента Таджикистана с 1994 году, а до этого в течение двух лет был председателем Верховного совета Республики Таджикистан.

Затем Рахмон переизбирался на президентский пост в 1999-м, 2006-м и 2013-м годах. По итогам этих кампаний ни одному из кандидатов - конкурентов Рахмона - не удавалось набрать даже 10% голосов.

В этот раз кандидатами зарегистрировала представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий. Рахмона выдвинули возглавляемая им Народно-демократическая партия Таджикистана, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.

Из соперников Рахмона, согласно данным избирательной комиссии, наибольшее число голосов набрал глава Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода - 3,03%.