ЕП требует незамедлительно присвоить статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдове

Европейский парламент в четверг принял резолюцию, призывающую лидеров Европейского союза без промедления предоставить Украине и Молдове статус страны-кандидата в члены ЕС, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

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Резолюция была принята 529 голосами, 59 депутатов были против, 11 воздержались. Согласно протоколу заседания, большинство латвийских депутатов Европарламента не голосовали. А те, кто голосовал — Иварс Иябс (АР!), Андрис Америкс ("Честь служить Риге!") и Нил Ушаков ("Согласие") — сказали "да" вступлению в ЕС Украины и Молдовы.

Резолюция призывает глав государств и правительств ЕС, собравшихся 23-24 июня в Брюсселе, предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, как только ее правительство выполнит задачи, определенные Еврокомиссией, а именно, завершит необходимые реформы.

Европарламент считает, что лидеры ЕС должны осознать свою историческую ответственность и послать четкий политический сигнал Украине, Молдове и Грузии, подтвердив их перспективы членства в ЕС.

Большинство депутатов Европарламента считают, что в условиях жестокой агрессивной войны России против Украины предоставление статуса кандидата будет свидетельством лидерства, решимости и дальновидности. Подчеркивается, что не существует порядка ускоренного вступления в ЕС. Вступление остается структурированным процессом, основанным на заслугах, требующим соблюдения критериев членства в ЕС и зависит от эффективности осуществления реформ.

Европарламент также призвал власти Украины, Молдовы и Грузии "четко продемонстрировать свою политическую приверженность европейским целям своих граждан", ускорив реформы, чтобы как можно скорее эффективно соответствовать критериям членства в ЕС.

В резолюции Европейский парламент подчеркнул, что у ЕС не было другого выбора, кроме как расширяться, что является "более чем когда-либо геостратегическим вкладом" в стабильный, сильный и единый ЕС. Депутаты Европарламента убеждены, что перспектива полноправного членства в ЕС для стран, стремящихся вступить в ЕС, отвечает собственным политическим, экономическим интересам и интересам безопасности ЕС.

Депутаты Европарламента также призывают к "реактивации" застопорившегося в настоящее время процесса расширения в сторону стран Западных Балкан.

Украина 28 февраля, а Молдова и Грузия 3 марта подали заявки на членство в ЕС. Это произошло после вторжения России в Украину 24 февраля. 17 июня Еврокомиссия вынесла заключения по трем заявкам и рекомендовала Совету ЕС поддержать перспективы членства Украины, Молдовы и Грузии в ЕС.

Этот вопрос стоит на повестке дня сегодняшнего и завтрашнего Европейского Совета. В преддверии саммита сегодня утром лидеры ЕС встретились со своими коллегами из Западных Балкан.