Эпидемиолог: рост числа больных коронавирусом в Литве замедляется

Рост числа больных коронавирусом в Литве замедляется, сказала 14 апреля эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене. Об этом сообщает русская версия литовского портала Delfi.

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"На сегодняшний день могу сказать, что регистрируется небольшое число больных, но это не означает снижение роста, просто темп роста замедлился", – сказала эпидемиолог.

"Если в первые недели марта число заболевших удваивалось каждые три дня, каждые 5 дней, каждые 8 дней, то сейчас этот процесс растянулся во времени, как мы говорим, темп роста замедлился. По данным на воскресенье, количество больных удвоилось в течение 13 дней", – сказала она.

"Я думаю, надо подождать еще неделю – 5-7 дней, ведь были пасхальные выходные. Именно наше поведение в эти дни покажет, после небольшого инкубационного периода, точно ли ситуация улучшилась.(...) Пика мы, чего доброго, еще не достигли. Надо подождать", – сказала эпидемиолог.

За прошедшие сутки в Литве установили 8 новых случаев коронавируса, сообщило министерство здравоохранения во вторник утром. Общее количество заболевших в стране составляет 1070. Всего в Литве от этого вируса скончались 24 человека. За понедельник проверили 1187 образцов, всего в Литве проверено 42 690 образцов.