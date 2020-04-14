Эпидемиолог: рост числа больных коронавирусом в Литве замедляется

Рост числа больных коронавирусом в Литве замедляется, сказала 14 апреля эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене. Об этом сообщает русская версия литовского портала Delfi.
"На сегодняшний день могу сказать, что регистрируется небольшое число больных, но это не означает снижение роста, просто темп роста замедлился", – сказала эпидемиолог.
"Если в первые недели марта число заболевших удваивалось каждые три дня, каждые 5 дней, каждые 8 дней, то сейчас этот процесс растянулся во времени, как мы говорим, темп роста замедлился. По данным на воскресенье, количество больных удвоилось в течение 13 дней", – сказала она.
"Я думаю, надо подождать еще неделю – 5-7 дней, ведь были пасхальные выходные. Именно наше поведение в эти дни покажет, после небольшого инкубационного периода, точно ли ситуация улучшилась.(...) Пика мы, чего доброго, еще не достигли. Надо подождать", – сказала эпидемиолог.
За прошедшие сутки в Литве установили 8 новых случаев коронавируса, сообщило министерство здравоохранения во вторник утром. Общее количество заболевших в стране составляет 1070. Всего в Литве от этого вируса скончались 24 человека. За понедельник проверили 1187 образцов, всего в Литве проверено 42 690 образцов.