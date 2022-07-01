Эрдоган намерен сделать турецкую армию сильнейшей в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует сделать армию страны сильнейшей в мире. Об этом сообщает Anadolu.

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"Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции, мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания ВС Турции", — отметил Эрдоган.

По его словам, Вооруженные силы Турции продолжают демонстрировать новые успехи, несмотря на определенную нехватку кадрового персонала.

Эрдоган также подчеркнул, что сила армии Турции проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в контексте трансграничных операций.​​​​​​

Ранее Эрдоган заявлял,что Турция не планирует вступать в открытый военный конфликт с Грецией, несмотря на разногласия.

Напомним, Турция на полтора года продлила пребывание военного контингента в Ливии.