Эрдоган отменил ряд запланированных мероприятий из-за проблем со здоровьем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил ряд запланированных мероприятий, на которых он должен был присутствовать, из-за проблем со здоровьем. Об этом Эрдоган написал в своем твиттере. Накануне президенту стало плохо во время прямой телетрансляции, сообщает Meduza.

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В частности, Эрдоган сообщил, что по настоянию врачей он проведет день дома. Также он добавил, что вице-президент Турции Фуат Октай подменит его на предстоящих мероприятиях.

Позднее представитель правящей партии Турции Эркан Кандемир в своем твиттере написал, что Эрдоган не будет лично присутствовать на церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", вместо этого появится на мероприятии в видеоформате. Также Кандемир сообщил, что запланированный на четверг митинг с участием президента был перенесен на другую дату.

Как пишет "Би-би-си", вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляция была прервана, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее простудой и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании.

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.