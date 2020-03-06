Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot

Турция готова купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, если американская администрация согласится предоставить такую возможность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Şafak, которое было посвящено итогам его переговоров в Москве с президентом Владимиром Путиным. При этом Эрдоган добавил, что уже в апреле, после окончания обучения и тренировок, Анкара начнет использовать закупленные ранее российские системы С-400.

"С-400 уже наша собственность. <…> Они будут активны уже с апреля. Но позвольте мне повторить еще раз, вчера я сказал американцам: "Если вы дадите нам Patriot, мы возьмем у вас Patriot", — сказал Эрдоган.

Вашингтон неоднократно критиковал Турцию за сделку по приобретению российских ЗРК. Однако турецкое руководство одновременно с приобретением ЗРК заявляло, что хотело бы поставить на вооружение и американские комплексы Patriot. В июне 2019 года Эрдоган объяснил закупку ЗРК в России тем, что "США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400". В сентябре того же года президент Турции заявил, что вопрос покупке Patriot все еще актуален и не снят с повестки дня. "Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США", — сказал тогда Эрдоган.

В декабре о готовности купить Patriot заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Турция считает, что США по-прежнему являются нашими союзниками, а мы являемся их союзниками. <…> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это уже совершенная сделка. Предложение России было более выгодным. Теперь мы готовы купить американскую систему Patriot и ждем ответа", — сказал Чавушоглу.

20 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для прикрытия своих войск в сирийской провинции Идлиб. ЗРК должны противостоять российской авиации, которая поддерживает сирийские правительственные войска. В тот же день о вероятности получить американские ЗРК сказал министр обороны Турции Хулуси Акар. "Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot", — сказал турецкий министр.