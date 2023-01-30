Эрдоган: Турция может одобрить членство Финляндии в НАТО без Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что его страна может ратифицировать вступление в НАТО только Финляндии, которая подавала соответствующую заявку вместе со Швецией.

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"Если возникнет необходимость, мы можем дать другой ответ касательно Финляндии. И когда мы дадим этот ответ, Швеция будет шокирована. Но только если Финляндия не совершит ту же ошибку", — цитирует заявление турецкого лидера издание Yle.

Власти Финляндии уже связались с турецкой стороной, сообщил газете Helsingin Sanomat президент страны Саули Ниинистё. Он отметил, что заявление Эрдогана было "очень неопределённым", а позиция Анкары по этому вопросу неоднократно менялась.

Турция прервала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО после того, как 21 января правый активист сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме. На прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что страна может отказаться от идеи совместного присоединения двух стран к военному альянсу.