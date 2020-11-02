Эрдоган заявил о систематической дискриминации мусульман в Европе
Foto: AP/Scanpix/LETA

Живущие в Европе мусульмане "систематически подвергаются дискриминации", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

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"Так же, как с антисемитизмом боролись после катастрофы Холокоста, сегодня нужно бороться с враждебностью к исламу", — призвал Эрдоган.

По его словам, у живущих в Европе мусульман отбирают права и свободы. Глава Турции подчеркнул, что подобный курс "угрожает будущему человечества, культуре сосуществования различных вероисповеданий и культур".

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