Эрдоган заявил Путину о правильном шаге в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает агентство Anadolu.

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Турецкий лидер оценил соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном, назвав его "правильным шагом на пути к окончательному решению нагорнокарабахской проблемы".

По словам Эрдогана, наиболее важным вопросом является соблюдение Ереваном режима прекращения огня и обязательств, зафиксированных в договоре.

В ходе разговора турецкий президент заявил также, что Анкара вместе с Москвой будет контролировать режим прекращения огня из совместного центра, который создадут на определенной Азербайджаном территории, "освобожденной от армянской оккупации", передает NTV.

Позднее сообщение о разговоре двух лидеров появилось на сайте Кремля. В Москве отметили, что "Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта".

Главы Армении, Азербайджана и России объявили о подписании соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября. Документ предусматривает прекращение всех военных действий в регионе с 0:00 мск 10 ноября. Согласно договоренностям, стороны останавливаются на занимаемых ими позициях, однако Ереван должен отдать Баку несколько районов Карабаха.

В соответствии с соглашением, в зоне конфликта также должно быть развернуто около 2 тыс. российских миротворцев. Они разместятся там как минимум на пять лет, в дальнейшем соглашение может продлеваться при согласии сторон. Днем 10 ноября в Армению из Ульяновска прибыл самолет Ил-76 с командованием российского миротворческого контингента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Карабахе будет развернута совместная миротворческая миссия, в которую войдут военнослужащие России и Турции, он назвал это "новым форматом" контроля за соблюдением режима прекращения огня. В Армении эту информацию опровергли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что в тексте соглашения турецкие миротворцы не упоминаются.