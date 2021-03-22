ЕС анонсировал приезд экспертов в Россию для изучения Sputnik V
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Осмотр производства препарата необходимо провести, чтобы его смог одобрить европейский регулятор.

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Отвечающий за вакцинацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери сообщил, что в апреле эксперты организации должны отправиться в Россию, чтобы провести проверку на предприятии, которое производит "Спутник V". Эта процедура необходима для одобрения вакцины на территории ЕС, сообщает La Presse.

По словам Кавалери, сейчас эксперты проводят проверку самой российской вакцины. После проверки производства и получения всей информации о технологиях речь может идти об одобрении "Спутника V" для применения в странах Евросоюза.

Кавалери уточнил, что EMA изучает не только российскую вакцину, но и немецкую Curevac и американскую Novavax.

Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине, поскольку Европе достаточно четырех других, которые уже зарегистрированы. Однако Бретон отметил, что Евросоюз может помочь России с производством вакцины, поскольку, по его данным, с этим есть проблемы.

В середине марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС ведутся разговоры о закупке российского препарата. Представитель блока сообщил, что Брюссель рассматривает возможность начать консультации с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением вакцины. Однако в Еврокомиссии (ЕК) опровергли эту информацию.

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