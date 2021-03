ЕС экспортировал больше вакцин, чем использовал для прививок

С 1 декабря 2020 года по 25 марта Евросоюз экспортировал 77 млн доз вакцин, прививки сделаны с использованием 62 млн доз, заявила глава ЕК.

Евросоюз экспортировал больше доз вакцин от коронавируса, чем использовал для прививок среди жителей стран ЕС. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которое она сделала на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем по итогам видеосаммита глав стран ЕС. Документ в четверг, 25 марта, приводит пресс-служба ЕК.

Europe will always be a fervent support of global cooperation. We invite others to match our openness.

Meanwhile, we work hard to roll-out vaccination at home.

And we are on track to reach our 70% goal by end of the summer. #EUCOhttps://t.co/FdPDnVoAf2