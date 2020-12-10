ЕС и Лондон назвали крайний срок заключения сделки о будущих отношениях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Многочасовая встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в среду, 9 декабря, в Брюсселе завершилась безрезультатно. "Мы получили четкое представление о позиции каждой из сторон, но разногласия по-прежнему слишком велики", - констатировала фон дер Ляйен в ночь на 10 декабря.

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Глава Еврокомиссии и британский премьер договорились не позднее 13 декабря определить, имеются ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после "Брекзита". Утром 10 декабря консультации возобновят глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье и главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост.

Наибольшие разногласия у Евросоюза и Великобритании сохраняются прежде всего по трем пунктам: квотам на рыболовство компаний ЕС в территориальных водах Великобритании, гарантиям на равные условия конкуренции на рынке, а также по механизму разрешения споров в случае нарушения будущего договора.

Великобритания вышла из Евросоюза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". 31 декабря заканчивается переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, при этом обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, хотя больше не участвует в принятии решений в ЕС.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

Tags

Урсула фон дер Ляйен Brexit Борис Джонсон Великобритания Евросоюз
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