ЕС может предложить Венгрии деньги за отказ от российской нефти
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Евросоюз может пообещать Венгрии дополнительные деньги на реформу энергетики в обмен на согласие с шестым пакетм санкций против России, который включает постепенный отказ от российской нефти. Об этом во вторник со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников ЕС написало издание Politico.

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По словам источников Politico, Венгрии могут пообещать дополнительное финансирование в рамках новой программы Еросоюза REPowerEU, в которой будет заявлено, что ЕС в ближайшие годы полностью избавится от зависимости от российских энергоносителей.

Пока же ЕС из-за позиции Венгрии уже много дней не может согласовать шестой пакет санкций. В нем, кроме прочего, предлагается всем странам ЕС отказаться от закупок российской нефти уже к концу этого года, но сильно зависящим от нее Венгрии, Словакии и Чехии дать отсрочку: Венгрии и Словакии - до конца 2024 года, Чехии - до середины 2024 года.

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пока говорит, что их стране будет мало и 2,5 лет, и отказ от российской нефти нанесет серьезный удар по венгерской экономике.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель накануне сказал, что обсуждение шестого пакета санкций продолжится 16 мая.

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BBC News Русская служба:

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