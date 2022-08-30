ЕС намерен создать миссию по обучению украинской армии

По словам Жозепа Борреля, ситуация на фронтах в Украине остается очень тяжелой. В преддверии встречи глав Минобороны стран ЕС чиновник пообещал рассмотреть вопрос о создании миссии по обучению украинских солдат.

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз на фоне тяжелой ситуации на фронтах в Украине будет и впредь помогать Киеву. В числе прочего рассматривается вопрос о создании миссии ЕС по обучению украинской армии. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать эту поддержку. Помимо военных поставок мы рассмотрим и вопрос о запуске миссии ЕС по обучению украинской армии, чтобы усилить помощь и сделать ее более предсказуемой", — сказал он на пресс-конференции в Праге в преддверии открывающейся во вторник, 30 августа, неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза.

По словам Борреля, во встрече примет участие министр обороны Украины Алексей Резников. Глава европейской дипломатии отметил, что темой неформальной конференции станет и укрепление обороноспособности самого Евросоюза. "Мы обсудим, как мы можем позволить странам-членам закупить больше техники, поскольку наши арсеналы пустеют. Мы поставляем Украине так много вооружений, что нам необходимо пополнить собственные запасы", — сказал он.

Конкретных решений на встрече в Праге пока не будет

Боррель отметил, что встреча в Праге будет неформальной, поэтому конкретных решений принято не будет, но можно ожидать заключения общего политического соглашения. "Детали будут позже. У нас весьма сложные процедуры — нужно обозначить цели, масштабы и ресурсы. Но сегодня, я думаю, мы получим зеленый свет на эту миссию", — сказал Жозеп Боррель.

Главный европейский дипломат не думает, что запуск миссии ЕС по обучению украинских солдат приведет к эскалации конфликта с Россией. "Мы поставляем Украине большие объемы вооружений. Конечно, Россия будет недовольна. Ей не нравится то, что мы поставляем Киеву все виды военной техники. И мы продолжим поставки военного оборудования. Но как можно предоставлять военную технику без обучения? И в чем разница между этими двумя вещами?", — риторически вопросил он, поясняя свою мысль.