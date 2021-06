ЕС: Отказ от "Восточного партнерства" послужит дальнейшей изоляции Беларуси

Брюссель сожалеет о решении режима Александра Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" (ВП). Об этом говорится в ответе на запрос DW, полученном в понедельник, 28 июня, от официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

В Брюсселе напомнили, что инициатива направлено на углубление и укрепление отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами с общей целью — принести конкретные выгоды гражданам этих стран.

Решение Минска послужит лишь "дальнейшей изоляции Беларуси и является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами сотрудничества и различными программами в рамках "Восточного партнерства", подчеркнула Массрали.

Отдельно представитель внешнеполитической службы ЕС остановилась на ситуации, в которой главе представительства Евросоюза в Беларуси Дирку Шубелю предложили выехать в Брюссель "для консультаций". По словам Набилы Массрали, белорусские власти тем самым "сделали еще один шаг к самоизоляции".

"Сохранение открытых каналов коммуникации имеет решающее значение во время кризиса. Это всегда было нашим намерением", — резюмировала она.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter, что, приняв данное решение, Беларусь сделала "еще один шаг назад".

"Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством", — подчеркнул он.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.

This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.