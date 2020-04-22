ЕС предоставит Украине "беспрецедентную макрофинансовую помощь" во время пандемии

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

В сообщении отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. "Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей", - отметили в пресс-службе.

"Комиссия одобрила предложение о пакете макро-финансовой помощи на сумму 3 млрд евро для десяти партнеров по расширению и соседству (страны, которые входят в политику расширения и соседства - ИФ), чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса... Это является важной демонстрацией солидарности ЕС с этими странами во время беспрецедентного кризиса", - сказано в пресс-релизе Еврокомиссии.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда", - указали в пресс-службе президента Украины.

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения. Отдельно ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды в Донбассе.

Украина также обратилась к Международному валютному фонду (МВФ) за экстренной помощью для борьбы с Covid-19, рассчитывая получить около $1,4 млрд.

Как сообщалось на сайте Еврокомиссии, в рамках глобальной реакции на вспышку коронавируса ЕК мобилизует пакет чрезвычайной поддержки для Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Планируется выделить 80 млн евро на безотлагательные нужды и до 883 млн евро - на средне- и долгосрочные потребности по поддержке социального и экономического восстановления региона.