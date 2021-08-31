ЕС рекомендует ввести ограничения для въезжающих из США
Foto: PantherMedia/Scanpix

Странам Евросоюза рекомендуется ввести ограничения на въезд в связи с пандемией коронавируса для граждан шести государств, включая США. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 30 августа.

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Помимо Соединенных Штатов, из списка стран, для жителей которых Совет Евросоюза считает нецелесообразными ограничения на въезд, были исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки на этих территориях.

Ограничения не затрагивают привитых от коронавируса

Рекомендации Совета ЕС не являются обязательными. Германия и ряд других членов ЕС еще раньше внесли, в том числе, США в перечень стран повышенного риска. Въезжающие в ФРГ из таких стран должны провести от 5 до 10 дней в карантине, если они не предоставят сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. В Белом доме также отметили, что решение ЕС не затронет привитых от SARS-CoV-2.

По данным портала Worldometer, в США на данный момент зафиксировано более 8,2 млн активных случаев заражения коронавирусом. За сутки им заразились почти 53 тысячи человек, 313 умерли. В Германии — 122 тысячи активных случаев, 6805 новых заражений за сутки и 28 умерших за последние 24 часа.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус SARS Германия Евросоюз Израиль Косово Ливан Македония США ФРГ Черногория
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