ЕС: Россия и Беларусь несут полную ответственности за агрессию против Украины, виновные будут наказаны
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Лидеры стран Евросоюза заявили, что виновные в развязывании войны против Украины будут наказаны, и приветствовал решение Международного уголовного суда начать расследование.

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"Россия и ее сообщница Беларусь несут всю полноту ответственности за эту агрессию, и виновные ответят за их преступления, в том числе неизбирательные удары по граждансскому населению и гражданским объектам. В этой связи мы приветствуем решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза.

Привлечь Путина за военные преступления - это, однако, непростая задача, как пишет Би-би-си. .

В заявлении, которое лидеры стран ЕС приняли в ночь на пятницу после многочасовой дискуссии, говорится, что Евросоюз, не дожидаясь результатов рассмотрения Еврокомиссией официальной заявки Украины о вступлении в ЕС, будет быстро укреплять связи Евросоюза и Украины.

Этот пункт особо отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщая в "Твиттере" о заявлении лидеров ЕС.

ЕС также обещает политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украины, заверяет, что всеми силами поможет в восстановлении демократической Украины после войны.

"Мы готовы наращивать давление на Россию и Беларусь Мы уже ввели серьезные санкции и готовы быстро вводить новые", - говорится в заявлении.

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BBC News Русская служба:

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