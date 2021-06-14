ЕС снял ограничения на поездки обладателям COVID-сертификатов
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Сдавать дополнительные тесты или соблюдать карантин не потребуется, если полученный по правилам ЕС сертификат подтверждает вакцинацию или недавнее выздоровление от коронавируса.

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Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) о том, чтобы граждане, прошедшие полную вакцинацию, могли свободно совершать поездки в пределах Евросоюза. Об этом говорится в заявлении на сайте органа.

Введение в Евросоюзе сертификата вакцинации Европарламент утвердил 9 июня. Система пропусков должна заработать к 1 июля. Документ должен выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате и будет свидетельствовать о том, что его предъявитель привился от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции.

Владельцы сертификатов вакцинации, выданных в соответствии с правилами ЕС, не должны подвергаться тестированию или карантину, если они прошли все необходимые этапы вакцинации, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), не менее чем 14 дней назад.

Выздоровевшие от коронавируса обладатели сертификатов, подтверждающих, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, также могут не проходить тестирование и не соблюдать карантин.

Для получения сертификата необходимо пройти вакцинацию препаратом, разрешенным к применению европейским регулятором. ЕМА одобрило всего четыре вакцины — препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Применение российской вакцины «Спутник V» пока разрешено лишь в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии. В Минздраве допускали, что EMA и ВОЗ одобрят препарат в течение ближайших месяцев.

Государства Евросоюза полностью вакцинировали от коронавируса около 100 млн своих граждан, сообщила 10 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, хотя бы одну дозу вакцины уже получили 50% жителей ЕС.

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