ЕС вернется к вопросу о перспективах открытия границ с Россией в конце октября
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Говорить о перспективах открытия европейских границ для россиян в условиях роста числа заболевших коронавирусом невозможно, заявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе", - сказал он в субботу журналистам.

Эдерер напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран, из которых возможен въезд, раз в две недели.

"Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время, - добавил посол. - К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе".

С начала пандемии Covid-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 по Москве субботы достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный Covid-прирост в России составил 9 859. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 204 502.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

3

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Что привезти на память из Вентспилса
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини