ЕС вводит частичное эмбарго на нефть из России
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Лидеры стран Евросоюза в понедельник, 30 мая, согласовали шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, в частности договорились ввести эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter.

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"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС решили отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и ввели запрет на вещание в Европе еще трех российских телеканалов.

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине", — добавил Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что благодаря этому пакету санкций импорт нефти из России в ЕС сократится на 90% до конца года.

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