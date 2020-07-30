ЕС вводит санкции против российских и китайских организаторов кибератак

Европейский союз в четверг впервые объявил о санкциях против организаторов кибератак. Под санкции попали шесть физических лиц, являющихся гражданами России и Китая, а также три организации, причастные к различным незаконным действиям, включая попытку проникнуть в компьютерную систему Организации по запрещению химического оружия.

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РБК называет попавших под ограничения россиян. Это Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Также Евросоюз наложил санкции на Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).

Они подозреваются в атаке на сеть Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с помощью вирусов WannaCry и NotPetya. ГЦСТ подозревают в сотрудничестве с группой хакеров Sandworm Team, «которая стоит за атакой на украинскую энергосистему», также осуществленную с помощью вируса NotPetya.

Также под санкции попали китайское предприятие Huaying Haitai, которое, возможно, стоит за группировкой киберпреступников APT10, и сеерокорейское предприятие Chosun Expo, которое с помощью вируса WannaCry взломало компьютерные системы Sony Pictures Entertainment и польского Управления по надзору за финансами.